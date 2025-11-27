  • İSTANBUL
Türkiye'den jet hızında açıklama: Endişeyle karşılıyoruz

Türkiye'den jet hızında açıklama: Endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'taki doğal gaz sahasına yapılan saldırı hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan "Kor Mor" doğal gaz sahasına yönelik saldırıyı Irak'ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşıladıklarını belirterek, sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınadı.

Keçeli, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabında yaptığı paylaşımda, "Irak'taki Kor Mor doğal gaz sahasına dün gece yapılan saldırıyı komşumuz Irak'ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşılıyoruz. Sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Keçeli, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun, doğal gaz sahasında çalışan Türk vatandaşlarının can güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınmasını sağladığını aktardı.

