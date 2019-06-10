Türkiye'den İzlanda'ya nota! Milli takımın havalimanında saatlerce bekletilmesi sonrası Türkiye Norveç elçiliği aracılığıyla İzlanda'ya nota verilecek.

Milli takımın havalimanında saatlerce bekletilmesi sonrası TürkiyeNorveç elçiliği aracılığıyla İzlanda'ya nota verilecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı'nı arayacak. Milli takımın havalimanında saatlerce bekletilmesi sonrası Norveç büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda'ya nota verilecek. Nota yazılı olacak. Sorunsuz geçiş için yazışmaya rağmen sıkıntı yaşadığı öğrenildi. Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı'nı arayacak. Milli takım 3 saat bekletildi Konya'dan özel uçakla İzlanda'nın Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında yaklaşık 3 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti.

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