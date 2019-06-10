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Türkiye'den İzlanda'ya nota!

Milli takımın havalimanında saatlerce bekletilmesi sonrası Türkiye Norveç elçiliği aracılığıyla İzlanda'ya nota verilecek.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:18
Türkiye'den İzlanda'ya nota!

Milli takımın havalimanında saatlerce bekletilmesi sonrası TürkiyeNorveç elçiliği aracılığıyla İzlanda'ya nota verilecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı'nı arayacak.

Milli takımın havalimanında saatlerce bekletilmesi sonrası Norveç büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda'ya nota verilecek. Nota yazılı olacak. Sorunsuz geçiş için yazışmaya rağmen sıkıntı yaşadığı öğrenildi.

Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı'nı arayacak.

Milli takım 3 saat bekletildi

Konya'dan özel uçakla İzlanda'nın Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında yaklaşık 3 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:52
  1. Konya
  2. Milli takım
  3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  4. Türkiye
  5. Norveç elçiliği
  6. nota
  7. İzlanda

YORUM YAZ

  • M.E.M.E.17 dk önce
    İşte (Sözde) UYGAR AVRUPA.Devletimiz gerekeni yapmıştır.İNŞALLAH Futbolcularımızda gerekeni yapacaktır.
  • Muhammed KůrşadMuhammed Kůrşad17 dk önce
    Ūlkemizde siyaset adi altinda pkk ya teròr demeyen fetòye hain demeyenker meydanlarda siyaset yapiyorsa. Dìş ūlkelere ne doyelim.onlarada Tùrkiye dùşmani deriz.
  • Tengirlek Tengirlek 27 dk önce
    Morelimizi bozma çalışmaları. Gollerimizle intikam, cevabımız olacak Inşaallah
  • Suavi Suavi 30 dk önce
    Müzik notası mı?
  • MetinMetin31 dk önce
    Öğrendik ki, havaalanında futbolcularımızın 7 saat bekletilmesi askerimizin kafasına çuval geçirilmesinden çoook daha önemliymiş!
  • Serdar ÇapanoğluSerdar Çapanoğlu46 dk önce
    Sarı kafalı hıristiyan faşistini tutup anasından çıktığı yere geri sokmak gerek, böyle pislik yetiştirmek hıristiyan alemine yakışır. Unutmayın onlar için biz her zaman kötü kalacağız.

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