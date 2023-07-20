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Gündem Türkiye'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa çok sert tepki
Gündem

Türkiye'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa çok sert tepki

Yeniakit Publisher
2023-07-20 22:25:00 -
Türkiye'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa çok sert tepki

İsveç'te yapılan Kur'an-ı Kerim provokasyonuna ilişkin Dışişleri Bakanlığı, "Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde bugün kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Stockholm’de 28 Haziran 2023 tarihinde bir caminin önünde Kur’an-ı Kerim’e yapılan aşağılık saldırının ardından, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinde 12 Temmuz 2023 tarihinde kabul edilen kararla, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar dini nefret olarak tanımlanmıştı.

İsveç’ten, BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi’ndeki yükümlülükleri başta olmak üzere uluslararası sorumlulukları çerçevesinde, İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik bu nefret suçunun önlenmesi için artık caydırıcı tedbirler almasını bekliyoruz. Türkiye, bu tür saldırıların yaşandığı ülkelerle, İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık alanlarında beraber çalışmaya hazırdır” ifadeleri kullanıldı.

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