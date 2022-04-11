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Gündem Türkiye'den İsrail'in vahşetine kınama!
Gündem

Türkiye'den İsrail'in vahşetine kınama!

Dışişleri Bakanlığı, Beytüllahim’de 6 çocuk annesi Filistinli kadının İsrail güvenlik kuvvetlerince vurularak öldürülmesini kınayan bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 16:57:00 -
Türkiye'den İsrail'in vahşetine kınama!

Dışişleri Bakanlığı, Filistinli kadının İsrail güvenlik kuvvetlerince herhangi bir uyarıda bulunulmadan vurularak öldürülmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Beytüllahim’de Filistinli bir sivilin İsrail güvenlik kuvvetlerince öldürülmesi hakkında açıklama yaptı.

Olayın soruşturulması için çağrı yapıldı

Yapılan açıklamada, “Batı Şeria’nın Beytüllahim kentindeki Husan kasabasında Gade Sebatin isimli, herhangi bir tehdit oluşturmayan Filistinli bir sivil kadının İsrail güvenlik kuvvetlerince herhangi bir uyarıda bulunulmadan vurularak öldürülmesini şiddetle kınıyoruz. İsrail makamlarını olayın tarafsız ve kapsamlı bir biçimde soruşturularak, sorumlularını bir an önce adalet önüne çıkarmaya ve bu tür insanlık dışı hadiselerin tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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İsrail Ramazan ayında da kan dökmeye devam ediyor! 6 çocuk annesi kadını öldürdüler

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