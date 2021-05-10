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Gündem

Türkiye'den İsrail'e son çağrı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail'in Mescid-i Aksa'da ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 19:20:00 -
Türkiye'den İsrail'e son çağrı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail'in Mescid-i Aksa'da ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz

İşgal altındaki topraklardaki bu ve benzeri olayların engellenebilmesinin tek yolu, İsrail'in bu eylemlerinden uluslararası alanda sorumlu tutulması olacaktır.

 

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