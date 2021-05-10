Türkiye'den İsrail'e son çağrı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail'in Mescid-i Aksa'da ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İsrail'in Mescid-i Aksa'da ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz
İşgal altındaki topraklardaki bu ve benzeri olayların engellenebilmesinin tek yolu, İsrail'in bu eylemlerinden uluslararası alanda sorumlu tutulması olacaktır.