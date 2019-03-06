Türkiye'den İsrail hamlesi! RASAT'ın ilk görüntüleri yayınlandı

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk milli yer gözlem uydumuz RASAT, İsrail'in başkenti Tel Aviv’i uzaydan görüntüledi.

Yerli ve milli uydumuz RASAT, İsrail'in başkenti Tel Aviv’i uzaydan görüntüledi.

Tasarım ömrü üç yıl olan RASAT, 17 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla yörüngesindeki yedinci yılını doldurdu. RASAT, bu 7 yıl süresinde yörüngesinde 37 bin 290 tur attı, toplam 2 bin 448 görüntüleme görevi gerçekleştirerek 14 milyon 57 bin 100 kilometrekarelik alanı görüntüledi.

Tel Aviv, İsrail; 3 Ocak 2019 RASAT uydu görüntüsü

Tel Aviv, İsrail; 3 Ocak 2019 RASAT uydu tam şerit görüntüsü

RASAT'ın özellikleri neler?

17 Ağustos 2011’de Rusya’dan fırlatılan RASAT uydusu, güneşe eş zamanlı dairesel yörüngede ve 700 kilometre irtifada bulunmaktadır. RASAT, yörünge özelliği sayesinde Dünya’nın her yerinden görüntü alabilmektedir. 7,5 metre siyah-beyaz ve 15 metre çok bantlı uzamsal çözünürlükte süpürçek kameraya sahiptir. Yeniden ziyaret zamanı ortalama 4 gün olan RASAT, 3 eksende kontrol edilebilmektedir. Her bir çerçeve görüntüsünün boyutları 30 km x 30 km olup 960 km uzunluğuna kadar şerit görüntü alınabilmektedir.

Geçtiğimi yıl Yunanistan'ı görüntülemişti

RASAT, 2 Ocak 2018 tarihinde Yunanistan'ın Korint Kanalı ve Mora Yarımadası’nı yüksek çözünürlükte görüntülemişti