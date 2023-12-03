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Gündem 'Türkiye'den İsrail askerlerine yardım' algısına DMM'den açıklama!
Gündem

'Türkiye'den İsrail askerlerine yardım' algısına DMM'den açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-12-03 22:13:00 -
'Türkiye'den İsrail askerlerine yardım' algısına DMM'den açıklama!

İşgalci İsrail'in Gazze'de sivil yerleşim yerlerine yönelik bombardımanına en güçlü sesi Türkiye gösterirken sosyal medyada bazı manipülatif paylaşımlarla algı yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden(DMM) yapılan açıklamada, 'Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili 'Türkiye'den İsrail ordusuna termal içlikler gönderildi' iddiası doğru değildir' denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), bazı sosyal medya hesaplarından yayınlanan "Türkiye'den İsrail ordusuna termal içlikler gönderildi" iddiasının doğru olmadığını ve manipülasyon amacıyla paylaşıldığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"4 Aralık 2021 tarihinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Türkiye'de üretilen ve yurt dışına ihraç edilen malların üzerine "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi eklenmesi zorunlu hale gelmiştir.

Bahse konu görüntülerin güncel olmadığı ve manipülasyon amacıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir.

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili "Türkiye'den İsrail ordusuna termal içlikler gönderildi" iddiası doğru değildir."
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