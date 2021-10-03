Türkiye’den İran ve Azerbaycan açıklaması

Bakanlıktaki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Binbaşı Pınar Kara önemli açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Azerbaycan ordusuna destek sağlamak amacıyla Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın/EYP arama ve imha faaliyetleri ile modernizasyon ve eğitim faaliyetlerine desteğini sürdürdüğünü söyleyen Kara, şöyle konuştu:

"Türkiye ve Azerbaycan arasında ortak çalışabilirliğin sağlanması, eğitim planlaması, yönetimi ve icra esaslarının uyumlu hale getirilmesine yönelik 'Kardeş Tugay' Projesi başlatılmıştır. Halihazırda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde ortak tatbikat ve eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir. Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı, 5-8 Ekim 2021 tarihlerinde Türkiye ve Azerbaycan unsurlarının katılımıyla Nahçıvan Azerbaycan'da icra edilecektir. Tatbikatın amacı, Türkiye ve Azerbaycan Kara Kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmektir. 'İki devlet, tek millet' anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz."

TSK ve Rusya silahlı kuvvetleri arasındaki ortak devriyelerin yeniden başlayıp başlamayacağına yönelik soruya, "Rusya Federasyonu ile koordineli çalışmalarımız devam etmektedir." cevabı verildi.

İran ile Azerbaycan arasındaki gerilime ilişkin soru üzerine kaynaklar, bölgedeki her türlü gelişmenin yakından takip edildiğini vurguladı.

Son dönemde bazı basın yayın organlarında "emeklilik için talepte bulunan generaller" hakkında yer alan haberlere ilişkin de kaynaklar, şu açıklamalarda bulundu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde emeklilik hakkını kazanmaları kaydıyla, dileyen her TSK personeli, görevini ifa sırasında kendi isteği ve iradesi ile ocak-şubat veya temmuz-ağustos aylarında emeklilik talebinde bulunabilmektedir. Bu kapsamda emeklilik dilekçesi alınması işlemleri 31 Ağustos 2021'de tamamlandı. Sadece iki generalimiz sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir. Bunun dışında yapılan her türlü yorum gerçek dışıdır."