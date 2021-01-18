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Gündem Türkiye'den Irak'ın talebine cevap: Destek vermeye hazırız
Gündem

Türkiye'den Irak'ın talebine cevap: Destek vermeye hazırız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ordusuna terörle mücadele, eğitim ve danışmanlık alanlarında destek sunmaya hazır olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 18:34:00 -
Türkiye'den Irak'ın talebine cevap: Destek vermeye hazırız

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, resmi ziyaret için Bağdat'a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i hükümet sarayında kabul etti. Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ortak konular ve askeri dayanışmanın güçlendirilmesi ele alındı.

Başbakan Kazımi, Ankara ziyareti sırasında varılan anlaşmaların yürürlüğe girmesinin gerekliliğine işaret ederek, Türkiye’nin 2018 yılındaki Kuveyt Konferansı’nda Irak’a verdiği mali taahhüdü yerine getirmesinin önemine değindi.

Irak’tan Türkiye’ye yönelik terörist saldırıları da reddettiklerini ifade eden Kazımi, Irak’ın bu tür tehditleri bertaraf etmesinin güvenlik güçlerinin tüm ülke topraklarında varlığını göstermesiyle mümkün olacağını belirtti.

Irak Başbakanı, ordunun güçlendirilmesi için Türkiye’nin desteğine de ihtiyaç olduğunu aktardı.

Akar'dan "TSK Irak ordusuna destek vermeye hazır" mesajı

Açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar da Irak hükümetine görevinde başarılar dileyerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ordusuna terörle mücadele, eğitim ve danışmanlık alanlarında destek sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İki taraf da, ortak sınır bölgelerindeki terör tehditlerini bertaraf etmeye anlaştı. İstikrar, Irak ve Türk halkının refahı için iki ülke arasındaki iş birliği ve dayanışmayı da artırır."

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Yorumlar

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bunlar sadece laf geç bile kalınan duruma daha yeni komşularına göz diktiler daha yeni komşuları akıllarına geldi
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