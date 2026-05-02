  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Son saldırılarla gündeme gelmişlerdi... "Hedefimiz Şeriat'ı tesis etmek" Sumud Filosu’na saldırıda Atina parmağı: "Yunanistan saldırıyı sinema izler gibi izledi" Buzdolabı bomba gibi patladı! Bursa’da paravan şirket vurgunu: Belediye kasasından aile şirketine milyonlar aktarılmış Saadet’in cumhurbaşkanı adayı Özkan Yalım! Açıklayın Türkiye “Oh be..” desin Çok büyük savaş kapıda: ABD'den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi! Mayıs ayında altın alınır mı satılır mı? İslam Memiş fiyat vererek açıkladı! Casusluk soruşturmasında cinayet şüphesi: Havuzdaki ölüm dosyası yeniden açıldı Mescid-i Aksa'da tehlikeli tırmanış: Kurban girişimleri zirve yaptı Uyarı geldi: e-Devlet'te işlemi olanlar dikkat!
Türkiye'den ihracatta yeni rekor!

AA Giriş Tarihi:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın 275,8 milyar dolara çıkarak tarihi rekor kırdığını açıkladı. Aylık ihracatta ise yüzde 22,3’lük güçlü artış dikkat çekti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ordu'da düzenlenen Nisan Ayı Dış Ticaret Verileri Basın Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dış ticarette önemli bir eşiği aştığını duyurdu.

Bakan Bolat, nisan ayı itibarıyla son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracatın 275,8 milyar dolara yükseldiğini belirterek bunun mal ihracatında yeni bir rekor olduğunu ifade etti.

NİSAN AYINDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Nisan ayı ihracat performansına da değinen Bolat, ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artışla 25,4 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Bu rakamla birlikte nisan ayının, hem tarihî en yüksek nisan ihracat değeri hem de aylık bazda ikinci en yüksek ihracat seviyesi olduğu kaydedildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23