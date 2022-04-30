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Ekonomi Türkiye'den ihracatta tarihi başarı! Rekor kırıldı
Ekonomi

Türkiye'den ihracatta tarihi başarı! Rekor kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dün 1 günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 12:35:00 -
Türkiye'den ihracatta tarihi başarı! Rekor kırıldı

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dün 1 günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptığını açıkladı.

Bakan Muş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İhracattaki başarımız çıtaları aşa aşa devam ediyor. Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat; üretim, yatırım, istihdam demektir."

 

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