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Gündem Türkiye'den flaş Akdeniz hamlesi! Yunanistan çıldıracak
Gündem

Türkiye'den flaş Akdeniz hamlesi! Yunanistan çıldıracak

Oruç Reis ve Yavuz Gemileri Doğu Akdeniz'de çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken Türkiye'den flaş bir hamle geldi. Türkiye, savaş gemilerinin ihtiyacını karşılamak amacıyla KKTC'de lojistik bir liman kurmak için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 09:28:00 - 2020-08-24 09:32:36
Türkiye'den flaş Akdeniz hamlesi! Yunanistan çıldıracak

Oruç Reis Gemisi'nin Doğu Akdeniz'de göreve başlamasıyla Yunanistan'la Türkiye arasında büyük gerilim yaşanmış, iki ülke adeta savaşın eşiğine gelmişti. Türkiye, Akdeniz'de hak ve hukukunu koruyacağını her platformda dünyaya ilan ederken, bunu sahada da gösterdi. Oruç Reis'e Türk savaş gemileri, İHA'lar ve F-16 sürekli eşlik etti. 

Türkiye'den KKTC'de liman hamlesi

Tüm bunlar sürerken Türkiye'de Yunan ve Rum Kesimi'ni çıldırtacak bir hamle daha geldi. Libya ile birlikte Türkiye'nin Akdeniz'de etkinliği hissedilir derecede artarken, Türkiye savaş gemileri için KKTC'de bir liman kurmak için harekete geçti. Liman çalışmaları için geçtiğimiz yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir ekibin KKTC'ye gittiği ve bu kapsamda görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Ya Gazimağusa ya da İskele

Bölgedeki savaş gemilerinin lojistik anlamda güçlendirilmesi için yapılan hamlede bölgeler de belli oldu. Buna göre savaş gemilerinin ikmal yapabileceği limanın ya Gazimağusa ya da İskele ilçelerinde kurulacağı belirtildi. Deniz Kuvvetleri'nin bu çalışma için henüz etüt aşamasında olduğu kaydedildi. Etüt çalışmaları sonrası ise adımların hızlanması bekleniyor.

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Yorumlar

Ulvi

Lojistik liman neymiş?Derhal Savaş gemilerinin,F-16 ların üsleneceği hem deniz üssü hemde hava üssü kurulması lazım.Rumların ve AB´nin;Fransız,Amerikan savaş gemilerini ve Fransız savaş uçaklarını Güney Kıbrıs limanlarında, üslerinde ağırlayarak bu konuda meşru hiç bir söz hakları kalmadı zaten..
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