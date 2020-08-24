Türkiye'den flaş Akdeniz hamlesi! Yunanistan çıldıracak

Oruç Reis Gemisi'nin Doğu Akdeniz'de göreve başlamasıyla Yunanistan'la Türkiye arasında büyük gerilim yaşanmış, iki ülke adeta savaşın eşiğine gelmişti. Türkiye, Akdeniz'de hak ve hukukunu koruyacağını her platformda dünyaya ilan ederken, bunu sahada da gösterdi. Oruç Reis'e Türk savaş gemileri, İHA'lar ve F-16 sürekli eşlik etti.

Türkiye'den KKTC'de liman hamlesi

Tüm bunlar sürerken Türkiye'de Yunan ve Rum Kesimi'ni çıldırtacak bir hamle daha geldi. Libya ile birlikte Türkiye'nin Akdeniz'de etkinliği hissedilir derecede artarken, Türkiye savaş gemileri için KKTC'de bir liman kurmak için harekete geçti. Liman çalışmaları için geçtiğimiz yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir ekibin KKTC'ye gittiği ve bu kapsamda görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Ya Gazimağusa ya da İskele

Bölgedeki savaş gemilerinin lojistik anlamda güçlendirilmesi için yapılan hamlede bölgeler de belli oldu. Buna göre savaş gemilerinin ikmal yapabileceği limanın ya Gazimağusa ya da İskele ilçelerinde kurulacağı belirtildi. Deniz Kuvvetleri'nin bu çalışma için henüz etüt aşamasında olduğu kaydedildi. Etüt çalışmaları sonrası ise adımların hızlanması bekleniyor.