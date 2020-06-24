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Gündem

Türkiye'den flaş açıklama: Libya'da tarih yazıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Doğu Akdeniz'de bizi ana karaya hapsetmeye yönelik çizilen haritaları yırtıp atıyor, Libya'da tarih yazıyoruz. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kararlı duruşu ve ülkemizin destekleriyle oynanmaya çalışılan oyunlar, tuzaklar bozulmuştur." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 13:42:00 - 2020-06-24 13:57:08
Türkiye'den flaş açıklama: Libya'da tarih yazıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Doğu Akdeniz'de bizi ana karaya hapsetmeye yönelik çizilen haritaları yırtıp atıyor, Libya'da tarih yazıyoruz. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kararlı duruşu ve ülkemizin destekleriyle oynanmaya çalışılan oyunlar, tuzaklar bozulmuştur." dedi.

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