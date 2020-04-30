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Siyaset

Türkiye'den Filistin'e tıbbi yardım! Bu akşam yola çııkıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Filistin'e yardım gönderilecek uçağın bu akşam yola çıkacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:24:00 - 2020-04-30 12:29:51
Türkiye'den Filistin'e tıbbi yardım! Bu akşam yola çııkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, COVID-19'la mücadeleye destek amacıyla zor durumdaki ülkelere yardımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Filistin'e gönderilecek tıbbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabı üzerinden, maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan ve diğer malzemelerin Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinlilere dağıtılacağını belirtti.

Kalın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tibbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan vd malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak. Türkiye kara gün dostudur. İlkemiz: İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin.

Dünyaya yardım eli

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait nakliye uçakları daha önce İspanya, İtalya, İngiltere, Sırbistan, Kosova, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Libya, Somali ve Güney Afrika Cumhuriyeti ve ABD'ye Türkiye'nin yardımlarını taşımıştı.

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