Türkiye’den Filipinler'e "MİLGEM Korveti" teklifi

Filipinler’in 2018 yılında başlattığı ve 2022 yılında sona erecek olan "Horizon 2" isimli Filipinler Silahlı Kuvvetleri Modernizasyon Programı (RAFPMP) kapsamında Filipinler Donanması için tedarik edilecek olan iki adet korvet için aralarında Türkiye’den ASFAT’ın da yer aldığı dört ülke yarışıyor.

ASFAT, ihaleye MİLGEM ADA Sınıfı Korveti ile katılacak. Bu kapsamda Filipinler Donanması ile müzakereler hızlı bir şekilde sürüyor.

Filipinler medyasına göre ihaleye katılım sağlayacak olan diğer firmalar ve gemileri ise şöyle:

- Hollanda/Damen: SIGMA

- Güney Kore/Hyundai Heavy Industries (HHI): HDC-3100

- Fransa/Naval Group: Gowind 2500

İhaleye katılan tüm firmalar gemilere 76mm deniz topu, 30mm otomatik top, Yakın Hava Savunma Sistemi (CIWS), gemisavar füzeleri (AShM) ve 16 hücreli Dikey Atım Sistemi (VLS) entegre etmeyi öneriyor.

Filipinler’in isterlerinin de bu yönde olduğu düşünülürse ADA Sınıfı Korvet üzerinde yapılacak küçük dizayn değişimleriyle ortaya Pakistan’a ihraç edilen JINNAH Sınıfı Korvet gibi bir korvetin çıkması da oldukça muhtemel.

Filipinli kaynaklara göre HHI, HDC-3100 teklifiyle oldukça avantajlı ancak Türkiye de MİLGEM ADA Sınıfı Korvet teklifiyle son derece rekabetçi bir aday.

MİLGEM’in İhracat başarısı

MİLGEM ADA Sınıfı korvetler, esnek ve dinamik tasarımlarıyla bugüne dek dört adedi Pakistan ve iki adedi Ukrayna olmak üzere iki ülkeye ihraç edildi.

STM tarafından yürütülen MİLGEM Programı’nın ilk fazını oluşturan ve Türk Donanması için dört adet korvetin üretimini kapsayan "ADA Sınıfı Korvet" Projesi, 2019 yılı içerisinde dördüncü korvet olan TCG KINALIADA (F-514)’ün teslim edilmesi ile tamamlanmıştı.

MİLGEM Projesi’nin 5’inci, İSTİF Sınıfı Firkateyn Projesi’nin ise ilk gemisi olan TCG İSTANBUL (F-515) ise Ocak 2021’de denize indirildi. İSTİF Sınıfı Firkateynlerin devamı niteliğinde olan MİLGEM 6,7 ve 8’inci gemiler için ise sürecin yakında başlayacak.

Filipinler ile gerçekleştirilen temaslar

Filipinler Donanması aslında modernizasyon kapsamında toplamda 6 adetlik korvet alımı yapmak istiyordu fakat program bütçe sıkıntılarından dolayı gecikmelere maruz kaldı. Gemi sayısı ise daha sonra iki adede düşürüldü. İhaleyi kazanacak olan firmanın olası anlaşmayı sene sonuna kadar imzalaması bekleniyor.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12 Nisan’da Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Giovanni Carlo Bacordo’yu kabul etmişti. Kabulde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de hazır bulunuyordu.

Türk heyeti ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Filipinler Haber Ajansına (PNA) açıklamalarda bulunan Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Giovanni Carlo Bacordo, Türkiye’ye ASFAT’ın davetiyle geldiğini açıkladı.

Bacordo, ziyareti sırasında Türk savunma sanayiinin kabiliyetlerini ASFAT aracılığıyla görme imkanı bulduğunu belirtti. Bacordo, ASFAT’ın özellikle kapasite ve teknoloji çözümleri sağlamak ve deniz araçları ve diğer savunma teçhizatı için satın alma projelerine katılmakla ilgilendiğini vurguladı.

Bu ziyaretin üzerinden yalnızca 14 gün geçmişken Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 26 Nisan’da Filipinler Genelkurmay Başkanı Org. Cirilto E. Sobejana’yı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de yer almıştı.

Filipinler Genelkurmay Başkanı Org. Cirilto E. Sobejana, Ankara ziyareti sırasında ASFAT’ı da ziyaret etmişti.

ASFAT’tan yapılan açıklamada, “Filipinler Genelkurmay Başkanı Org. Cirilto E SOBEJANA başkanlığındaki Filipinler heyeti, ASFAT’a ziyarette bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, ASFAT ile Filipinler Silahlı Kuvvetleri arasında potansiyel iş birliği fırsatları değerlendirildi” ifadelerine yer verilmişti.

ASFAT Genel Müdürü Akgün, yaptığı bir açıklamada son aylarda Filipinler’in hem Deniz Kuvvetleri Komutanı hem de Genelkurmay Başkanı’nın kendilerini ziyaret ettiğini, tersanelerini, imkan ve kabiliyetlerini yerinde gördüklerini kaydetmişti.

Akgün, benzer şekilde Bangladeş’ten de Deniz Kuvvetleri Komutanı düzeyinde ziyaret yapıldığını belirterek çeşitli ülkelerle daha birçok farklı yerde de faaliyetlerinin sürdüğünü, bunların da belirli bir sonuca ulaşacağını ümit ettiklerini vurgulamıştı.

Bangladeş veya Filipinler’e MİLGEM satılıp satılmayacağıyla ilgili, savunma sanayisi projelerinde her bir ülkenin özel ihtiyaçları bulunduğuna dikkati çeken Akgün, “Uzunca sözleşme görüşmeleri neticesinde imza atılıp gaza basılıyor. Dolayısıyla bu ilk faz, ilk süre oldukça uzun bir süre. Şu an daha yolun başındayız. Umuyoruz inşallah.” Değerlendirmesinde bulunmuştu.

MİLGEM Korvetlerinin ana karakteristikleri

Filipinler’e "T129 ATAK Helikopteri" ihracatı

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, 07 Aralık 2018 tarihinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Filipinler Hava Kuvvetlerinin (PAF) Taarruz Helikopter ihtiyacı için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) üretimi T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopterinin seçildiğini ve ilk etapta 6 adetlik alım yapılacağını bildirmişti.

Buna müteakiben ise yine 2018 yılının Aralık ayında, Türkiye ile Filipinler arasında, T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopterinin satışına yönelik bir mutabakat muhtırası (MoU) imzalanmıştı.

Filipinler ATAK programı, ABD’nin helikopterlerde kullanılan motorlar için ihraç lisansını vermesinin ardından pürüzsüz bir şekilde ilerliyor.

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