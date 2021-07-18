Türkiye'den F-16 hamlesi
Savunma Sanayi Başkanlığı, TUSAŞ tarafından yapısal iyileştirmesi tamamlanan sekizinci F-16 Blok-30 uçağının Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.
TUSAŞ tarafından yapısal iyileştirmesi tamamlanan sekizinci F-16 Blok-30 uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.
Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "F-16 Blok-30 uçaklarının yapısal iyileştirmeleri tüm hızıyla devam ediyor. F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında yapısal iyileştirmesi tamamlanan sekizinci F-16 Blok-30 uçağını Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik." denildi.
Edinilen bilgiye göre; F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamındaki faaliyetlerin, 2023 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.