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Teknoloji Türkiye'den F-16 hamlesi
Teknoloji

Türkiye'den F-16 hamlesi

Savunma Sanayi Başkanlığı, TUSAŞ tarafından yapısal iyileştirmesi tamamlanan sekizinci F-16 Blok-30 uçağının Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 16:52:00 - 2021-07-18 17:00:55
Türkiye'den F-16 hamlesi

TUSAŞ tarafından yapısal iyileştirmesi tamamlanan sekizinci F-16 Blok-30 uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "F-16 Blok-30 uçaklarının yapısal iyileştirmeleri tüm hızıyla devam ediyor. F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında yapısal iyileştirmesi tamamlanan sekizinci F-16 Blok-30 uçağını Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik." denildi.

Edinilen bilgiye göre; F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamındaki faaliyetlerin, 2023 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

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