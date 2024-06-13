Türkiye'den Eurofighter atağı! Erdoğan bunu isteyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki günlük İspanya gezisi dün başladı. Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in davetine icabetle gittiği İspanya’da ikili görüşmesinin yanı sıra Türkiye-İspanya 8. Hükümetlerarası Zirve Toplantısı’na katılacak.

Erdoğan, cuma günü G7 liderler zirvesi için İtalya’ya geçecek. Zirveye katılanlar arasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin yanısıra, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz da bulunuyor.

EGE'DE HASSAS DENGE

Erdoğan’ın İspanya ve İtalya gezisi heyetinde, bazı bakan ve bürakratların yanı sıra Savunma Sanayii Başkanı Profesör Haluk Görgün’ün de yer alması dikkat çekti.

Görgün’ün heyette yer alması, gezide Eurofighter alımı ve savunma sanayii konularının da gündemde öne çıkması olarak yorumlandı. Eurofighter savaş uçakları; İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’nın içinde yer aldığı konsorsiyum tarafından üretiliyor. Uçakların başka bir ülkeye satışı için 4 ülkenin de onayı gerekiyor.

Türkiye, 20 artı 20 iki parti halinde 40 Eurofighter jetinin alımı için İngiltere üzerinden başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Almanya, Türkiye’ye uçak satışına 2019 yılında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim sırasında alınan yaptırım kararını gerekçe göstererek karşı çıkıyor. Fransa, 8 Rafale jetini Yunanistan’a teslim etmişti. Yunanistan, 24 adet F-35 savaş uçağı için de 2019 yılı sonunda ABD’ye başvurmuş, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ilk F-35 savaş uçağını 2028 yılında teslim alacaklarını açıklamıştı. Yunanistan’ın F-35’leri envantere alması takviminde, ABD hükümeti ve Kongresi’nin onay süreci belirleyici olacak. Türkiye, envanterine iki parti halinde 40 Eurofighter Typhoon katarak, Yunanistan’ın F-35 ve Rafale jetlerine sahip olması ile oluşabilecek zaafiyeti kapatmayı amaçlıyor.

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İSPANYA KRALI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid’de Zarzuela Kraliyet Sarayı’nda İspanya Kral VI Felippe ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin gelişerek daha da derinleşeceğine inandığını ifade eden Erdoğan, ayrıca İsrail yönetiminin Filistin topraklarında gerçekleştirdiği soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini, İspanya’nın Filistin’e verdiği desteğin çok önemli olduğunu vurguladı.