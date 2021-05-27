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Türkiye'den Esed açıklaması!
Dünya Türkiye'den Esed açıklaması!
Dünya

Türkiye'den Esed açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Beşşar Esed tarafından yapılan seçimlerle ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 12:27:00 -
Türkiye'den Esed açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de gerçekleştirilen seçimler hakkında açıklama yayınladı.Yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır.

Serbest ve adil olmayan şartlarda tertiplenen sözkonusu seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararının lafzı ve ruhuyla bağdaşmadığı gibi rejimin siyasi sürece ilişkin samimiyetsiz yaklaşımını da ortaya koymaktadır.

Rejimin sonucu malum seçimleri öne sürerek suni meşruiyet sağlama girişimlerine izin verilmemesi ve BM kolaylaştırıcılığında, Suriyelilerin sahipliğinde ve öncülüğünde yürütülen siyasi sürecin kesintisiz devam ettirilmesi önem taşımaktadır."

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Yorumlar

memleketim

ülkenin yarıdan fazlası sınırdışı sadece şiiler kalmış seçim yap dünyayı aldat zaten küresel güçlerin maşası olursa azınlıklar oluyor böylece abd avrupa destekliyor çoğunluk eziliyor
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