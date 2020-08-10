Türkiye'den Ermenistan'a tokat niteliğinde Sevr cevabı

Ermenistan'ın Sevr Anlaşması'nı gündeme getirmesine ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını gayrimeşru bir şekilde işgal ettiğini belirterek, Ermenistan'dan saldırgan politikikalarını terk etmesini ve akıllarını başlarına alma vaktinin geldiği belirtildi.

Bir utanç vesikadır

Yapılan açıklamada, 1. Dünya Savaşı sonunda ülkemizi parçalayarak, bağımsızlık ve egemenliğimizi bitirmeyi planlayan 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Antlaşması, işgal ve imha planlarının ortaya konduğu bir utanç vesikadır denildi.

Dışişleri, "Milletimizin mücadele ettiği Kurtuluş Savaşı sonrası imzalanan 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması ile Türk milletinin Sevr'i yırtıp, tarihin çöplüğüne attığı belirtilerek, aradan bir asır geçmesine rağmen bu belgeden medet ummaları şaşırtmaz." denildi.

Sevr Anlaşması'nda Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmı Ermenilere bırakılıyordu.