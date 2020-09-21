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Gündem Türkiye'den Ermenistan'a sert uyarı
Gündem

Türkiye'den Ermenistan'a sert uyarı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ermeni güçlerinin Tovu bölgesinde bir Azerbaycan askerini şehit etmesi sonrası sert bir uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 21:11:00 -
Türkiye'den Ermenistan'a sert uyarı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir askerin şehit olması sonrası Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ermenistan'ı çok sert bir dille uyardı.

MSB, Ermenistan'ın Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ettiğini ve bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit ettiğini belirterek. "Ermenistan, ateşle oynamayı derhal kesmeli" diyerek sert tepki gösterdi.

Ermeni ordusu Tovuz bölgesinde bir süredir Azerbaycan güçleriyle çatışıyor. Azerbaycan da bu tahriklere karşı kayıtsız kalmayarak, Ermenistan'a gerekli karşılığı veriyor.

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Yorumlar

Necattin

Nefesini kesecek karşılık verilmeli.cephe hattında iki keleş mermisi atmayla olmaz.mesajimiz cephe karargahını yoğun bir şekilde vurup can yakmayla olur.
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