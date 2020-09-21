Türkiye'den Ermenistan'a sert uyarı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir askerin şehit olması sonrası Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ermenistan'ı çok sert bir dille uyardı.

MSB, Ermenistan'ın Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ettiğini ve bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit ettiğini belirterek. "Ermenistan, ateşle oynamayı derhal kesmeli" diyerek sert tepki gösterdi.

Ermeni ordusu Tovuz bölgesinde bir süredir Azerbaycan güçleriyle çatışıyor. Azerbaycan da bu tahriklere karşı kayıtsız kalmayarak, Ermenistan'a gerekli karşılığı veriyor.