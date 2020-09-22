Türkiye'den Ermenistan'a sert tepki: Ateşle oynadığını bilsin!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası konuştu.

Doğu Akdeniz'den yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisine kadar bir çok konuda değerlendirmelerde bulunan Çelik, Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir Azerbaycan askerini şehit eden Ermenistan'a da tepki gösterdi.

Ömer Çelik, "Ermenistan ateşle oynadığını bilsin" diyen Ömer Çelik "Türkiye kayıtsız şartsız Azeri kardeşlerinin ve Azerbaycan'ın yanındadır" ifadelerini kullandı.

Dün akşam başkent Ankara'da bulunan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yakınlarını kaybeden bir grubun sağlık çalışanlarına saldırısına da değinen Çelik, "Dün sosyal medyada da gündem olan sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınıyoruz." diye konuştu.

İşte Çelik'in konuşmasından satır başları:

Yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Anaokulları ve 1. sınıflar için yüz yüze eğitim söz konusu. Öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize, velilerimize sağlıklı ve başarılı bir dönem diliyoruz. Her bir insanın okula başladığı günün anısı hayatı boyunca onu takip eder. Böylece bu çocuklar bu anıdan mahrum kalmamış oldular.

Doğu Akdeniz'de NATO vurgusu



Güney Kıbrıs'ın AB ve ABD tarafından cesaretlendirilmesi maalesef buradaki sorunların çözümüne negatif bir katkı sağlamaktadır. Güney Kıbrıs'ın hukuk dışı davranışlarını cesaretlendirmekten başka bir anlama gelmez. ABD hem silah ambargosunu kaldırdı hem de Rum tarafını askeri eğitim politikasına dahil etti. Pompeo teamüllere aykırı bir şekilde sadece Rum tarafını ziyaret etti. BU sağlıklı sonuç alınacak bir yaklaşım değil. Bütün müttefiklerimize söylüyoruz, Türkiye Cumhuriyeti bir NATO ülkesidir. Bağımsız ve egemen bir devlet olan KKTC'nin garantörüdür Türkiye. Doğu Akdeniz'de barış, istikrar istiyoruz. Hak ve menfaatlerimiz konusunda tabii ki tavizsiziz.