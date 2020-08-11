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Türkiye'den Ermenistan'a net mesaj: Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la yaptığı ortak basın toplantısında Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 12:21:00 - 2020-08-11 12:44:43
Türkiye'den Ermenistan'a net mesaj: Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Bilindiği üzere, Azerbaycan ile Ermenistan arasında son dönemde gerilim yaşanmış, Türkiye ise Azerbaycan'a açık desteğini dünyaya ilan etmişti. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Azerbaycan Ermenistan'a mesaj olarak ortak bir tatbikat düzenlemişti. İkilinin bu görüşmede, Ermenistan'la olan gerilime de değinmesi ve bölgede yaşanan son hareketlilikleri değerlendirmesi bekleniyor.

Basın toplantısından satırbaşları;

"Türkiye ve Azerbaycan arasında biliyorsunuz bir gelenek var. İlk defa göreve gelen Cumhurbaşkanları, Meclis Başkanları ve Dışişleri Bakanları ilk ziyaretlerini karşılıklı olarak Azerbaycan veTürkiye'ye yaparlar. Bayramov da ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptığı için çok teşekkür ediyorum.Bundan sonraki süreçte de kardeşim Ceyhun Bayramov ile çalışmalarımızı bir millet iki devlet anlayışıyla sürdüreceğiz. Hem Türkiye için hem kardeş Azerbaycan için birlikte çalışacağız.

"15 milyar dolara çıkartmamız gerekiyor"

İkili ticaret hacmimizi Cumhurbaşkanlarımızın hedef koyduğu gibi 15 milyar dolara çıkartmamız gerekiyor. Diğer toplantılarımızı da düzenli olarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Alınan kararların uygulamasını da birlikte takip edeceğiz.Diğer taraftan karşılıklı yatırımlar artıyor.

Türkiye ve Azerbaycan Kafkaslarda sadece Kafkaslar için değil ta Uzak Doğu Asya'dan Londra'ya kadar önemli stratejik projeleri hayata geçirdi. Bakü Tiflis Ceyhan ve TANAP gibi...Kardeş Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan'ın projelere dahil olabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Ermenistan açıklaması

12 Temmuz'da Ermenistan, kardeş Azerbaycan'a saldırıda bulundu. Ve Türkiye Cumhuriyeti olarak o gün ne söylediysek bugün aynı şeyi söylüyoruz. Tüm imkanlarımızla kardeş Azerbaycan'ın yanındayız.

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Yorumlar

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mademki azerbaycanlar kardeş ülkesi o zaman neden dünyada olmayan türk nüfusu neden iranda yaşıyor hangi hakla hukukla 50 milyon nüfusla birinci türk ırkı olarak türkler hem iranı nüfus olarak işgal ediyor hemde türk mollaları iranı hangi hakla yönetiyor türkler irandan ne istiyor türkler iranı bölgesel ve küresel olarak itibarsızlaştırıp mahvediyor niye anlamıyorsuz iranın bir millet olmadığını iran 100 parçalı ırklardan kavimlerden kabilelerden oluşan ülkedir neden türkler iranı nüfusuyla yönetimiyle işgal ediyor türk mollaları özellikle azeri türkleri neden iranı yöneterek iranı bölgesel ve küresel işgal olarak mahvetmesine niye sebeb oluyor
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