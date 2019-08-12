Türkiye'den dünyaya Doğu Akdeniz mesajı! "Oldubittiye izin vermeyeceğiz, hazırız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

'Hiç kimse Türkiye'nin uluslararası hukuk çevresinde çok açık ve net bir şekilde garantör bir devlet olduğunu, garantör devletlerden biri olduğunu, İngiltere, Yunanistan ve Türkiye'nin önemli hak ve sorumlukları olduğunu herkesin bilmesi lazım.'

"Bu konuda taviz verilmeyecek”

'Biz Kıbrıslı kardeşlerimizle kader birliği içerisinde olduğumuzun bilincindeyiz. Bu çerçevede daima bütün keder de ve kıvançta Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Bu konularla alakalı yaptığımız çalışmaları yine Kıbrıslı kardeşlerimize paylaşmak suretiyle fikirlerimizin de birbiri ile örtüştüğünü memnuniyetle müşahede ettik. Biz burada Kıbrıslı kardeşlerimizin siyasal eşitliği konusunda, güvenliği konusunda çok duyarlı olduğumuzu bu konuda hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini, bunun vazgeçilmez bir konu olduğunu da bütün görüşmeler sırasında zamanı geldikçe ifade ettik. Ve burada bu görüşmelerin barışçıl yol ve yöntemlerle gerçekleşmesini çözümlerin uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleşmesini dilediğimizi temenni ettiğimizi yine vurguladık. Biz burada çözümle alakalı herhangi bir çalışma metodu dayatmıyoruz. Herhangi bir çözüm metodunu da dışlamıyoruz. Ancak diğer taraftan da sırf müzakere yapmak için müzakere yapmanın da taraflara bir yararı olmadığını da yine bir şekilde dile getirdik. Burada arkadaşlarımızla mutabık olduğumuzu gördük.'

"Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Bu konular konuşulurken görüşülürken hiç kimse Türkiye'nin uluslararası hukuk çevresinde çok açık ve net bir şekilde garantör bir devlet olduğunu, İngiltere Yunanistan ve Türkiye'nin önemli hak ve sorumlukları olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bu hak ve sorumluluklarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getireceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olduk bundan sonra da bundan sonra da aynı şekilde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu konuda hakkımızı hukukumuzu hem kendi hakkımızı Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkını hukukunu sonuna kadar koruyacağımızı herkesin bilmesi lazım.'

"Oldubittiye izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım"

'Blok oluşturma gayreti var. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinde olmadığı hiçbir kararın hiçbir çözümün yaşama şansı olmadığını defaten söyledik. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Dolayısıyla bizim hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi hiçbir şekilde oldubittiye izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım.'

"Yapılması gereken ne varsa hazırız"

Bu konuda bizim hakkımızı, hukukumuzu hiçe sayacak yeni bir takım oluşumları gerçekleştirmeye çalışacak girişimlerin başarı şansı olmadığını Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bizler söyledik söylemeye devam ediyoruz. Bu sadece bir söylem, bir söz değil, bununla alakalı yapılması gereken ne varsa, atılması gereken ne varsa bunlar için de Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hazır olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz.

"Her şeyin barışçıl yöntemlerle yapılmasını arzu ediyoruz"

'Biz her şeyin barışçıl yöntemlerle yapılmasını arzu ediyoruz. Ancak tüm bu yaklaşımlarımıza rağmen herhangi bir oldubitti ile herhangi bir bizim içinde olmadığımız bir kararla buradaki siyasi askeri ekonomik sorunları çözmeye kalkışmanın beyhude bir hayret olduğunu burada belirtmek isterim.'

"Burada bizim hakkımız hukukumuz var"

'Bizim burada mavi vatan dediğimiz 462 bin kilometre karelik bir alanımız var. Deniz sahamız var. Bunların semaları var. Burada bizim hakkımız hukukumuz var. Uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş durumda. Biz buradan muhataplarımıza komşularımıza bunlara uymalarını bekliyoruz. Bu çerçevede ilerleme bekliyoruz. Hak ve hukukumuzu korumak noktasında kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.'

Güvenli bölge

Önümüzdeki günlerde müşterek harekat merkezi kurulacak. En son söyleyeceğimiz şeyi en başta söyledik. Biz bu bölgede hiçbir şekilde terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğimizi açık ve net bir şekilde ortaya koyduk. Bazı süreler koyduk bazı işler sürüncemede kaldı bunları yaşamayı kabul edemeyeceğimizi dile getirdik Burada maket uçaklar kullanılıyor. En etkili husus da maket uçakların üzerine EYP koymak suretiyle saldırı olması. Biz bundan emin olmak istiyoruz. Hava sahası önemli müşterek harekat merkezi kurulduktan sonra adım adım ilerlemeyi, ABD'lilerle beraber hareket etmek Arzusuyla bunları söylüyoruz. Temennimiz ABD'nin, yaptıkları, verdikleri sözler çerçevesinde doğal bir şekilde ilerlemesine inanmak istiyoruz. PKK'dan farkı olmayan YPG'ye desteklerinin sonlandırılmasının acilen gerekli olduğunu, şart olduğunu kendilerine söyledik, tedbir almalarını bekliyoruz.