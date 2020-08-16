Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı

Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisi için yeni bir NAVTEX yayınladı. 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak NAVTEX duyurusunda Yavuz sondaj gemisinin, Kıbrıs'ın güneybatısında hidrokarbon arama çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Türkiye tarafından yayınlanan NAVTEX duyurusunda "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur." ifadelerine yer verildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ise Türkiye'nin bu hamlesine karşılık bu sabah "karşı NAVTEX" ilan etti.

GKRY tarafından yayınlanan NAVTEX duyurusunda Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinin "yetkisiz ve geçersiz, Yavuz ve beraberindeki gemilerin bölgedeki faaliyetlerinin de yasa dışı olduğu" iddia edildi.

Erdoğan: Gereğini yaparız

Türkiye, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin beraberindeki gemilerle birlikte Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalar yürüteceğini bildirmiş, Oruç Reis'in çalışmalarını 23 Ağustos'a kadar sürdüreceğine ilişkin NAVTEX ilan etmişti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'ın tavrına ilişkin "Böyle devam ederlerse gereğini yaparız" demişti.