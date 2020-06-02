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Türkiye'den diplomatik pasaport hamili Filistin vatandaşlarına vize kolaylığı

Cumhurbaşkanı kararıyla diplomatik pasaport hamili Filistin vatandaşlarının, Türkiye'ye yapacağı turistik veya resmi amaçlı seyahatlere ve transit geçişlere ilişkin vize muafiyet süresi 30 günden 90 güne çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 09:05:00 -
Türkiye'den diplomatik pasaport hamili Filistin vatandaşlarına vize kolaylığı

Filistin vatandaşlarının Türkiye'de tabi olduğu vize rejimi hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2598 sayılı karara göre, Filistin Devleti'nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları resmi veya turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla 30 gün olan vizesiz kalış süreleri 90 güne uzatıldı.

 

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