Türkiye'den devrim gibi hamle! Şimdi düşmanlar düşünsün: 3 tane daha geliyor

Savunma sanayiinde büyük bir başarı hikayesine imza atan Türkiye, korvetlerden sonra artık fırkateynlerini de yerli ve milli olarak üretiyor.

Denizde seyir testleri başlayan ilk milli fırkateyn TCG İSTANBUL, bu yıl Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek.

Yurt dışından alınan sistemlerin tamamına yakınının yerlileştirildiğini söyleyen ana yüklenici STM'nin Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Örnek verecek olursak, CENK-S radarı ASELSAN'ın MİLGEM'e ilk kez entegre edilen hava savunması için çok kritik öneme sahip olan bir radar" diye konuştu.

CENK-S Radarı ile çoklu hava hedefleri takip edilip, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS ile imha edilecek.

"KENDİ SİLAHLARIMIZLA HAVA SAVUNMAMIZI GERÇEKLEŞTİREBİLİR HALE GELECEĞİZ"

Güleryüz, "İ" sınıfı fırkateynlerin Deniz Kuvvetleri'ne katacağı yeni kabiliyetleri TRT Haber'e anlattı:

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"İ sınıfı fırkateynlerimizde, TCG İSTANBUL ile başlayacak atılımla beraber özellikle hava savunma harbi konusunda yeni bir yetenek kazanmış olacağız. Kendi silahlarımızla hava savunmamızı gerçekleştirebilir hale geleceğiz. Beraber gerçekleştirilecek operasyonlarda İSTANBUL, ANADOLU'ya destek anlamında çok büyük bir yetkinlik kazanacak.

İ sınıfı fırkateyn için de çok ciddi talep olduğunu söyleyebiliriz. Aslında küçük firmaları dahil edecek olursanız 700'e yakın Türk firmasına ihracat kapısı açılmış oluyor."

MİLGEM'LER STRATEJİK ÜSTÜNLÜK SAĞLAYACAK

TCG İSTANBUL'un ardından, 113 metre uzunluk ve 14,5 metre genişliğe sahip fırkateynlere 36 ay içinde TCG İZMİR, TCG İZMİT ve TCG İÇEL de eklenecek.

MİLGEM'ler yalnızca askeri alanda değil, iktisadi alanda da stratejik üstünlük sağlayacak.