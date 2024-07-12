Türkiye’den dev enerji hamlesi! Hindistan basını bu işe şaştı kaldı: Ankara yeni sipariş etti

Hindistan basınından Wind Insider, "Türkiye'de Rüzgar Enerjisi Yatırımları Hız Kazanıyor: Vestas'tan 45 MW'lık Yeni Sipariş" başlıklı bir analiz yayımladı. İşte o analizden öne çıkan detayları:

Vestas, Türkiye'de 45 MW gücünde bir rüzgar türbini siparişi aldığını duyurdu. Bu sipariş, 10 adet V150-4.5 MW rüzgar türbininin tedarik ve kurulumunu ve 15 yıllık Active Output Management 4000 (AOM 4000) servis anlaşmasını içeriyor.

Vestas Türkiye Başkanı Levent İshak, bu siparişle ilgili şunları söyledi: "Portföyümüzün güvenilirliği ve çok yönlülüğünün Türkiye'nin enerji dönüşümünde önemli bir rol oynamaya devam edeceğine inanıyoruz."

Türbinlerin teslimatının 2025 yılının ilk yarısında, devreye almalarının ise 2025 yılının ikinci yarısında gerçekleşmesi planlanıyor.

Vestas, 1984 yılında Türkiye'nin ilk rüzgar türbinini kurmuştur ve o tarihten bu yana ülkeye 2 GW'ın üzerinde rüzgar kapasitesi kazandırmıştır.

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Bu sipariş, Vestas'ın Türkiye'deki rüzgar enerjisi pazarındaki güçlü konumunu teyit etmektedir. Şirket, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak ve ülkenin karbon ayak izini azaltmak için yenilenebilir enerjiye olan yatırımlarına devam etmektedir.

KAYNAK, ÇEVİRİ, DERLEME: X/TARİH VE POLİTİKA