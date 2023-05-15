Türkiye’den ‘deprem uyarı sistemi’ hamlesi

Çin’in geliştirdiği deprem erken uyarı teknolojisinin Türkiye, Nepal ve Endonezya gibi birçok ülkede kullanıldığı bildirildi. Çin’in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Chengdu İleri Teknoloji Doğal Afetlerle Mücadele Enstitüsü’nden verilen bilgiye göre, kurum tarafından geliştirilen depreme karşı erken uyarı teknolojisi, erken uyarı hızı ve güvenilirlik gibi açılardan dünyada öncü konumda yer alıyor. Söz konusu teknolojinin Nepal, Endonezya ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu farklı ülkeler tarafından kullanıldığı aktarıldı.

Enstitüsü tarafından geliştirilen erken uyarı teknolojisine dayanarak kurulan erken uyarı ağının 2 milyon 400 bin kilometrekarelik alanı kapsadığı ve şu ana kadar 76 kez başarılı şekilde erken uyarıda bulunduğu kaydedildi. Çin, Meksika ve Japonya’dan sonra, deprem erken uyarı teknolojisi paylaşma kapasitesine sahip üçüncü ülke oldu.