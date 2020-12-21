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Aktüel Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci blok ihracat treni Kocaeli'ye ulaştı
Aktüel

Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci blok ihracat treni Kocaeli'ye ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:07:25 -
Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci blok ihracat treni Kocaeli'ye ulaştı

KOCAELİ (AA) - Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ikinci tren, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine geldi.

Tekirdağ Çerkezköy'den dün yola çıkan 42 konteyner ihracat yükü taşıyan ikinci ihracat treni, TCDD Taşımacılık AŞ Köseköy Lojistik Müdürlüğüne ulaştı.

Buradaki işlemleri tamamlanan 15 bin 164 numaralı tren, saat 14.15'de yola çıktı.

Trenin, Türkiye-Çin parkurunda ülke içindeki Ankara-Sivas-Kars güzergahını izleyerek yurt dışına çıkması planlanıyor.

Yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehri şeklinde gerçekleşecek.

TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerleyen tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'e ulaştıracak.

Tren, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol katedecek.

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