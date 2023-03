Türkiye'den çılgınlar gibi konut toplayan Ruslardan flaş karar! Bakın ne yapmaya başladılar

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan ve 40 binin üstünde can kaybına neden olan Kahramanmaraş depremlerinden sonra Ruslar ülkeden konut alımını yüzde 40-60 oranında azalttı. Kommersant gazetesi Rusyalı alıcıların istikameti Tayland, Karadağ (Montenegro), Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne çevirdiğini yazıyor.



Prian.ru verilerine göre şubat ayında Rusların Türkiye'den konut alma ya da kiralama talebi yüzde 60 düşüş kaydetti. Acente yetkilileri şubat ayında genelde düşüş gözlediklerini, ancak bu yıl talebin her zamankine kıyasla yüzde 25-30 oranında daha fazla düştüğünü belirtiyor.



Triano yetkilileri de şubatta Türkiye'den konut alma talebinde yüzde 41'lik bir düşüş gözlediklerini aktardı. New Real Estate'ten Yekaterina Nikitina da Rus alıcıların şu anda Türkiye konusunda bekleme pozisyonuna geçtiklerini söyledi.



Tüik verilerine göre Ruslar 2022'de Türkiye'den 16 bin 300 konut satın almıştı. NF Group yetkilileri varlıklı alıcıların en çok ilgi gösterdiği ülkenin yüzde 30'la Türkiye olduğunu belirtiyor.



Prian.ru temsilcisi Filipp Beryozin Türkiye'den konut alan Rusların ortalama bütçesinin 142 bin euro olarak hesaplandığını, bu müşterilerin depremden sonra bütçelerine uygun başka alternatiflere yöneldiğini söyledi.