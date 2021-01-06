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Gündem Türkiye'den büyük vefa! Naim Süleymanoğlu'nun annesi tedavi için İstanbul'a getirildi
Gündem

Türkiye'den büyük vefa! Naim Süleymanoğlu'nun annesi tedavi için İstanbul'a getirildi

Merhum milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'da yaşayan annesi Hatice Süleymanoğlu, tedavi edilmek üzere Sağlık Bakanlığı'nın ambulansıyla İstanbul'a getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 18:51:00 -
Türkiye'den büyük vefa! Naim Süleymanoğlu'nun annesi tedavi için İstanbul'a getirildi

Merhum milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde ikamet eden 76 yaşındaki annesi Hatice Süleymanoğlu, sağlık sorunları sebebiyle kara yolu üzerinden ambulansla İstanbul'a nakledildi.

Süleymanoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

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