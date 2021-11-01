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Gündem Türkiye'den büyük başarı! Yaklaşık 8 milyar dolar...
Gündem

Türkiye'den büyük başarı! Yaklaşık 8 milyar dolar...

Türkiye, insani yardımlarda öncü rol oynayan ülkeler arasında yer aldı. Bu kapsamda Türkiye geçtiğimiz yıl, toplam 157 ülkeye ve 8 uluslararası kuruluşa, yaklaşık 8 milyar dolarlık yardım yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 07:55:00 -
Türkiye'den büyük başarı! Yaklaşık 8 milyar dolar...

Türkiye'nin kalkınma yardımları, 2010 yılından bu yana bölgede yaşanan siyasi gelişmeler sebebiyle büyük oranda insani yardım niteliğinde gerçekleştirildi. Bunların yüzde 90'ı insani yardım niteliğinde olurken, söz konusu yardımlardan yararlanan ilk 10 ülke sırasıyla Suriye, Arnavutluk, Irak, Afganistan, Filistin, Somali, Kazakistan, Kırgızistan, Bosna Hersek ve Tunus oldu.

Ülke ayırımı yapılmadı

Pandemi sürecinde de elini taşın altına koyan Türkiye, geçtiğimiz yıl Afrika'da 44, Avrupa'da 43, Asya'da 33, Amerika'da 22, Okyanusya'da 15 ülke olmak üzere toplamda 157 ülke ve 8 uluslararası kuruluşa, yaklaşık 8 milyar dolarlık yardım etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu yardımlarla ilgili, "Aralarında ABD, Almanya, İngiltere, Finlandiya, Fransa, Norveç, Filistin, Irak, İran, Suriye, Afganistan, Belçika, Brezilya ve Küba gibi ülkelerin olduğu bu 157 ülkenin, hangi kıtadan, hangi dinden ya da gelişmiş-az gelişmiş ülke olduğuna bakmadan yardım ettik" demişti.

Dünyaya anlatılacak

Türkiye, söz konusu yardımları tüm dünyaya anlatabilmek ve bu konuda diğer ülkelere örnek olabilmek için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde insani yardım alanında düzenlenen uluslararası toplantılarda özelikle Suriyelilere yapılan yardımlar dâhil olmak üzere, gerçekleştirilen insani yardım ve müdahale çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirecek.

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