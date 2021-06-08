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Gündem Türkiye'den 'Bosna Kasabı' açıklaması
Gündem

Türkiye'den 'Bosna Kasabı' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, 'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladiç hakkındaki kararın onanmasının doğru bir karar olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 23:01:00 -
Türkiye'den 'Bosna Kasabı' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, 'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladiç hakkındaki kararın onanmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Sözkonusu karar Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının yakınlarının acılarını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karar olmuştur." ifadeleri yer aldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (EYUCM), 22 Kasım 2017 tarihli kararıyla savaş suçlusu Ratko Mladiç’i Bosna-Hersek savaşı sırasında 1992-1995 yılları arasında işlediği soykırım ile insanlığa karşı suçlardan ve savaş hukuku ihlallerinden ömür boyu hapis cezasına mahkûm etmişti.

Ratko Mladiç'in, sözkonusu karara itirazı hakkındaki temyiz kararı Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (UCMRM) tarafından bugün (8 Haziran) açıklanmış olup, adıgeçenin müebbet hapis cezası onanmıştır.

Sözkonusu karar Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının yakınlarının acılarını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karar olmuştur.

Kararın, Bosna-Hersek’te ve bölgede toplumsal barış ve uzlaşıya hizmet etmesini ve benzer suçların işlenmemesine katkıda bulunmasını diliyoruz.

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Yorumlar

deniz

BOŞNAKLAR YALNIZ DEĞİLDİR HERTÜRLÜ DESTEĞİ BOŞNAK KARDEŞLERİMİZE VERELİM ONLAR BİZE EMANET ALİYA İZZETBEGOVİÇ 'İN TÜRKLERE YAZDIĞI MEKTUP HAFIZAMDAN ÇIKMAZZZZZ ASKERİ ÜSLER KURULMALI EKONOMİK YARDIMLARIMIZ YANLARINDA OLMALI BANKACILIK ZİNCİR MAĞAZALARIMIZ ORDA OLMALI BOSNA BİZİM CAN DOSTUMUZ GENÇLER ALİYA İZZETBEGOVİÇİN TÜRKLERE YAZDIĞI MEKTUBU OKUYUN ÇOK HÜZÜNLENMİŞTİM
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ali osram

bu ... siz  sadece bir masa. haclilarin masasi.
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