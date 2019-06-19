Türkiye'den BM'den Kaşıkçı raporuna ilk yorum Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler'in Kaşıkçı raporuna ilişkin "BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz." ifadelerini kullandı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından (OHCHR) bugün açıklanan 101 sayfalık raporda, "BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmalı." değerlendirmesinde bulunmuştu. "Suudi Arabistan Türk hükümetinden özür dilemeli" Raporda, "Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkların istismarı ve kendi toprakları dışında güç kullanımı yasağını ihlal etmekten ötürü Türk hükümetinden özür dilemeli." ifadeleri kullanıldı. BM raporunda, Suudi Arabistan ayrıca Kaşıkçı'nın yaşadığı ABD'den de özür dilemeye davet edildi.

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