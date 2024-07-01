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Ekonomi Türkiye’den bir başarı daha geldi! Avrupa'da birinciyiz!
Ekonomi

Türkiye’den bir başarı daha geldi! Avrupa'da birinciyiz!

Yeniakit Publisher
2024-07-01 17:36:00 - 2024-07-01 17:43:36
Türkiye’den bir başarı daha geldi! Avrupa'da birinciyiz!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin geçen yıl elde edilen 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci olduğunu, dünyada da ilk 10 ülke arasında yer aldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilerin Türkiye ekonomisine değer katmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Bankasının verilerini aktaran Yumaklı, "Türkiye, 2023 yılında elde edilen 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer aldı. Bu başarıda emeği geçen tüm sektör paydaşlarımızı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu paylaşımda, Türkiye'nin 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 16'lık tarımsal hasıla artışı elde ettiği bilgisine de yer verildi.

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