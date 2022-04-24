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Siyaset Türkiye'den Biden'a tepki: Tekrarlayacağına...
Siyaset

Türkiye'den Biden'a tepki: Tekrarlayacağına...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1915 olaylarına ilişkin sözleri nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'ı kınadı. Bozdağ, Biden'ın 1915 olayları hakkındaki iftirayı tekrarlamak yerine tarihi, arşivlerin şahitliğine ve bilim insanlarına bırakması gerektiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 18:23:00 -
Türkiye'den Biden'a tepki: Tekrarlayacağına...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1915 olaylarına ilişkin sözleri nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'a tepki gösterdi.

Bozdağ, Twitter hesabından, tarihin sadece tarih bilimi ve tarihçiler ile diğer ilgili bilimlerin ve bilim insanlarının konusu olduğunu belirtti.

Biden'ın 1915 olayları hakkındaki iftirayı tekrarlamak yerine tarihi, arşivlerin şahitliğine ve bilim insanlarına bırakması gerektiğini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Tarihi hakikatler, siyasi kararlarla siyasilerin, ülke yöneticilerinin veya ülkelerin açıklamalarıyla ya da ülkelerin Meclislerinin kararlarıyla değişmeyeceği ve değiştirilemeyeceği gibi mahkeme kararlarıyla da değişmez ve değiştirilemez. 1915 olayları hakkında milletimize, ecdadımıza, tarihimize ve devletimize yapılan iftiraları tekrarlayan ABD Başkanı Joe Biden'ı kınıyorum. Türk milletinin eli temizdir, vicdanı temizdir, tarihi temizdir. Hiçbir iftira, bu tarihi hakikati değiştiremez."

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Yorumlar

Hasan h

Baydinlan içimizdeki soysuzlarin ne farkı var saadet partilere diyecek birşey bulamıyorum garoyuda lanetliyorum

Çerkez

Geçmişte, şimdi ki katliamların babası olan abd den ders alacak değiliz, Elhamdulillah geçmişimiz temiz bizim , elbette bir gün akıttığın kan da boğulacaksın teröristlerin hamisi abd
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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