  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Galatasaray zirve yarışında fırsatı tepti

CANLI YAYIN! Dilipak’tan flaş AK Parti ve Fahrettin Altun açıklaması

O ülkede 4 büyük patlama! Ölü ve yaralılar var, telefon hatları ve internet kesildi

Kız babası Cumhuriyet yazarları sessiz! "Sokaklar daha güvenli" diyen Mine Söğüt'ün evde yaşadığı ortaya çıktı(!)

Gültan Kışanak'ın İsviçreli kardeşlerinden dayanışma videosu: Hadsiz ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar!

Wall Street Journal'den 'Rusya' iddiası! Kremlin'den cevap geldi: Bu çok saçma

CANLI YAYIN! Hayati Küçük canlı yayında ‘Stop Erdoğan’ skandalının perde arkasını anlatıyor

İP'te istifa! Ümit Özdağ ile hareket edeceğini duyurdu

7 Mart koronavirüs bilançosu açıklandı

ABD'den Gani'ye mektup: Türkiye'den bu konuda yardım isteyeceğiz
Gündem Türkiye'den Bangladeş'e dev KAPLAN Füzesi satışı!
Gündem

Türkiye'den Bangladeş'e dev KAPLAN Füzesi satışı!

Bangladeş, ROKETSAN TRG-300 KAPLAN Füzesi tedarik ediyor. Bangladeş Genelkurmay Başkanı Orgeneral Aziz Ahmed, teslimatların Haziran 2021'e kadar gerçekleştirileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 09:08:00 -
Türkiye'den Bangladeş'e dev KAPLAN Füzesi satışı!

Bangladeş, ROKETSAN tarafından geliştirilen TRG-300 KAPLAN füzesini envanterine katmaya hazırlanıyor. Bangladeş Silahlı Kuvvetleri'nin 2021 Yılı Atış Yarışması Kapanış Töreni'nde konuşan Bangladeş Genelkurmay Başkanı Orgeneral Aziz Ahmed; ROKETSAN tarafından geliştirilen TRG-300 KAPLAN füzesinin, Haziran 2021'e kadar Bangladeş Ordusuna teslim edileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; Bangladeş Ordusu’nun Topçu Alayı’nın ateş gücü, azami 120 kilometre menzile sahip TRG-300 KAPLAN Karadan-Karaya Füze Sistemi ile daha da geliştirilecek.

Trg-300 Kaplan füzesi

TRG-300 KAPLAN Füzesi, Roketsan tarafından TR-300 KASIRGA Topçu Roketi üzerinden geliştirildi. KAPLAN, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak ve Suriye'ye yönelik icra edilen sınır ötesi harekatlarda aktif olarak kullanılıyor. Yaklaşık 120 kilometre menzili bulunan TRG-300 KAPLAN Füzesi, düşük dairesel sapma (CEP) değeri ile kara hedefleri üzerinde güçlü etki oluşturma kabiliyetine sahip.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail ile İran arasında gerilim tırmandı!
Dünya

İsrail ile İran arasında gerilim tırmandı!

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İsrailli mevkidaşı Benny Gantz'ın "İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik planlarını güncellediklerini..
Hakaret gibi... Müslüman ülkede Papa'ya özel Hristiyan askerler!
Dünya

Hakaret gibi... Müslüman ülkede Papa'ya özel Hristiyan askerler!

Irak'a ziyarette bulunan katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’a Irak ordusundan, özel olarak üzerlerinde haç işareti taşıyan Hristiyan..
7 Mart koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

7 Mart koronavirüs bilançosu açıklandı

Son 24 saatlik verilere göre; 735'i semptomatik olmak üzere 11.187 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 780 bin 417'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay