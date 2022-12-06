Türkiye'den balistik füze satın aldılar! Tarihe geçecek anlaşma

Türkiye, Kasım ayında ‘balistik füze ihracatçısı’ ülkeler arasına girdi.

Bu alanda ihraç edilen ilk füze ise Roketsan tarafından geliştirilen KHAN Balistik Füzesi oldu.

Türk savunma sanayii, son dönemde canla başla akıllı mühimmatlar üzerine çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Yoğunlaşan bu çalışmalar hem Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücüne güç katıyor hem de ülkeye ihracat girdisi sağlıyor.

Akıllı mühimmat alanında çalışmalar yapan Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketi Roketsan, 2021 yılında gerçekleştirdiği başarılı ihracat faaliyetleri sonucunda ‘Dünya’nın En Büyük 100 Savunma Sanayii Şirketi’ listesine giriş yaptı.

Ancak şirketin 2022 yılı ihracat performansı, listede daha da ilerleyeceğine işaret ediyor.,

Roketsan’ın ürün gamında SİHA’lar tarafından kullanılan MAM-L, MAM-C ve MAM-T mühimmatlarının öne çıktığı herkes tarafından biliniyor. Bu mühimmatlar, milli SİHA platformlarıyla birlikte 30’a yakın ülkeye de ihraç edildi.

Ancak bunun yanında; karadan kara füzeler, seyir ve gemisavar füzeleri, güdüm kitleri, hava savunma füzeleri, tanksavar füzeleri, torpidolar, uzay sistemleri ve balistik koruma çözümleri alanında da şirketin büyük bir ürün gamı bulunuyor.

Türkiye'nin ilk ihracatı

Endonezya’nın Roketsan’a; KHAN Karadan Karaya Füze Sistemi ve Orta ile Yüksek İrtifa Hava Savunma Füzeleri siparişi verdiği basına yansımıştı.

Aslında bu sipariş ile birlikte Türkiye, taktik balistik füze ve hava savunma füzesi alanındaki ilk ihracat başarısını göstermiş oldu.