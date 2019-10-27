Türkiye'den Bağdadi açıklaması! 'Bize bildirildi'

ABD Başkanı Donald Trump'ın "çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırırken, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edildi. İdlib'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, ABD'nin helikopterlerle indirme harekatı düzenlediği operasyon 4 saat sürerken, operasyona ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Dünyanın konuştuğu operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi. MSB'den yapılan açıklamada, "Operasyonla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu" denildi.

Dün gece sıcak çatışma yaşanırken MSB'den operasyonla ilgili açıklama geldi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi: "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur."