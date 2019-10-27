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Gündem

Türkiye'den Bağdadi açıklaması! 'Bize bildirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'nin İdlib'de Bağdadi'ye yönelik operasyonunda dair açıklamada bulundu.

2019-10-27 12:20:00 - 2019-10-27 12:56:39
Türkiye'den Bağdadi açıklaması! 'Bize bildirildi'

ABD Başkanı Donald Trump'ın "çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırırken, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edildi. İdlib'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, ABD'nin helikopterlerle indirme harekatı düzenlediği operasyon 4 saat sürerken, operasyona ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Dünyanın konuştuğu operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi. MSB'den yapılan açıklamada, "Operasyonla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu" denildi.

Dün gece sıcak çatışma yaşanırken MSB'den operasyonla ilgili açıklama geldi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi: "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur."

 

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Yorumlar

Vatan Sever

Büyük bir saygı ile takip ettiğim sayın akit gazetesi ABD nin işgal projesi tamamlandı elbette öldürüldü diyecekler sizde alet olmayın lütfen bunu haber bile yapmaya degmez
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Hacıvat

Hee heee kendinivat ettiğiniz yalancı kahramanı öldürdünüz, hee hee
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