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Gündem Türkiye'den Azerbaycan'a büyük destek!
Gündem

Türkiye'den Azerbaycan'a büyük destek!

Yeniakit Publisher
2023-09-20 16:18:00 - 2023-09-20 16:20:55

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İş Dünyası ile İstişare Toplantısı”nda konuştu.

Konuşmasına, Azerbaycan'ın Karabağ'daki terör operasyonunu değerlendirerek başlayan Yılmaz, "Azerbaycan'ın attığı adımları destekliyoruz" dedi.

Cevdet Yılmaz, "Karabağ Azerbaycan'dır. Azerbaycan ordusuna Cenab-ı Allah'tan muzafferiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

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