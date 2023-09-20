Türkiye'den Azerbaycan'a büyük destek!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İş Dünyası ile İstişare Toplantısı”nda konuştu.
Konuşmasına, Azerbaycan'ın Karabağ'daki terör operasyonunu değerlendirerek başlayan Yılmaz, "Azerbaycan'ın attığı adımları destekliyoruz" dedi.
Cevdet Yılmaz, "Karabağ Azerbaycan'dır. Azerbaycan ordusuna Cenab-ı Allah'tan muzafferiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.
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