Türkiye'den Avusturya'ya 'casus' tepkisi
Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığı ve olayla ilgili bir kişinin tutuklandığına dair haberlere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, haberlerin asılsız olduğunu ve bu iddiaların hayretle karşılandığını belirtti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığına dair iddialar hakkındaki soruya cevap verdi.
Aksoy: Hayretle karşılıyoruz
Aksoy, Avusturya makamları tarafından ortaya atılan mesnetsiz iddiaların asla kabul edilemeyeceğini, bu iddiaların arkasında Türkiye karşıtlarının olduğunu belirterek, Avusturya hükümetinin Türkiye'yi gayri ciddi reflekslerle itham etmesinin hayretle karşılandığını açıkladı.
Aksoy, Avusturya iç siyasetinin, popülist söylem sarmalından ve Türkiye karşıtlığı saplantısından kurtulamadığını belirterek, bu tür iddiaların Avusturya'daki Türk toplumunun huzurunu kaçırdığını ve ülke ilişkilerine zarar verdiğini belirterek, Avusturya hükümetinin iç hesaplaşmalar nedeniyle Türkiye üzerinden suni gündem oluşturduğunu söyledi.
Aktüel
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Lübnanlı siyasetçilerin Türkiye'ye ilişkin iddialarına tepki:
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Lübnanlı siyasetçilerin Türkiye'ye ilişkin iddialarına tepki