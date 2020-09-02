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Gündem Türkiye'den Avusturya'ya 'casus' tepkisi
Gündem

Türkiye'den Avusturya'ya 'casus' tepkisi

Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığı ve olayla ilgili bir kişinin tutuklandığına dair haberlere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, haberlerin asılsız olduğunu ve bu iddiaların hayretle karşılandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 00:49:00 -
Türkiye'den Avusturya'ya 'casus' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığına dair iddialar hakkındaki soruya cevap verdi.

Aksoy: Hayretle karşılıyoruz

Aksoy, Avusturya makamları tarafından ortaya atılan mesnetsiz iddiaların asla kabul edilemeyeceğini, bu iddiaların arkasında Türkiye karşıtlarının olduğunu belirterek, Avusturya hükümetinin Türkiye'yi gayri ciddi reflekslerle itham etmesinin hayretle karşılandığını açıkladı.

Aksoy, Avusturya iç siyasetinin, popülist söylem sarmalından ve Türkiye karşıtlığı saplantısından kurtulamadığını belirterek, bu tür iddiaların Avusturya'daki Türk toplumunun huzurunu kaçırdığını ve ülke ilişkilerine zarar verdiğini belirterek, Avusturya hükümetinin iç hesaplaşmalar nedeniyle Türkiye üzerinden suni gündem oluşturduğunu söyledi.

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