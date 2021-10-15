Türkiye'den Avrupa ülkesine SİHA teklifi

Son olarak Polonya, Türkiye'den SİHA satın alan ilk NATO ülkesi olmuştu. Bir diğer NATO ülkesi İngiltere'nin de Türk SİHA'larıyla ilgilendiği ortaya çıktı.

Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, İngiltere'nin Türk SİHA'ları ile çok ciddi şekilde ilgilendiğini söyledi. Türkiye'nin İngiltere'ye SİHA konusunda farklı opsiyonları sunduğunu aktardı.

İngiltere'ye SİHA teklifi yapıldı

Bakan Varank, "İngiltere Türk Silahlı İnsansız Hava araçları ile çok ciddi ilgileniyor. Artık onların karar vermesi lazım. Biz kendilerine opsiyonları sunduk. Şu anda ciddi olarak bu opsiyonları değerlendiriyorlar" dedi.

İngiliz bakanın Türk SİHA hayranlığı

İngiltere'nin Türk SİHA'larına ilgisiyse, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın 11 Aralık'ta yaptığı bir konuşmayla kamuoyuna yansımıştı. İngiliz Bakan, "Türkiye'nin İHA/SİHA'larını Suriye, Libya ve Diğer yerlerde kullanmasının sahada üstünlük sağladığını" söyledi.

21 Ocak'ta konuşan Bakan Varank, "Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace'ın SİHA'larımız için kullandığı ifade 'game changer' yani oyunun kurallarını değiştiren teknoloji. Bu açık bir şekilde bu alanda Türkiye'nin üstünlüğünün kabul edilmesi, artık kuralları Türkiye'nin belirlediğini itiraf etmek demek" ifadelerini kullanmıştı.

Birçok ülke Türk SİHA'larını kullanıyor

Ayrıca Ukrayna, Katar, Azerbaycan ve Türkmenistan'a Bayraktar TB2 insansız hava aracı, Tunus'a TUSAŞ üretimi Anka insansız hava aracı satıldı. Suudi Arabistan ise bir süredir Karayel insansız hava araçlarını kullanıyor.

Ancak yerli silahlı insansız hava araçlarına yönelik ilgi bu ülkelerle sınırlı değil. Irak, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Etiyopya, Umman, Nijerya, Litvanya, Letonya, Macaristan, Bosna Hersek gibi ülkelerde yerli SİHA'larla ilgileniyor. Bu ülkelere son olarak İngiltere de katılmış oldu.