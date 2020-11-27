  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye'den askeri destek! Zırhlı araçlar gönderildi
Aktüel

Türkiye'den askeri destek! Zırhlı araçlar gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan ordusuna zırhlı iş makinesi ve özel otobüs desteği hibe etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 18:47:00 -
Türkiye'den askeri destek! Zırhlı araçlar gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan Savunma Bakanlığına 35 BMC Neocity 8,5 metrelik dizel otobüs, 12 zırhlı iş makinesi ve çeşitli aparatlar hibe etti.

Türkiye ve Gürcistan hükümetleri arasında imzalanan Askeri-Mali İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde Gürcistan Savunma Bakanlığı ile Hidromek Hidrolik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan sözleşme uyarınca Milli Savunma Bakanlığı tarafından Gürcistan'a zırhlı iş makineleri, otobüsler ve çeşitli aparatlar hibe edildi.

Başkent Tiflis'e yakın Vaziani askeri üssünde düzenlenen teslim törenine, Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Garibaşvili, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Giorgi Matiashvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Askeri Ataşe İkmal Albay Burak Altıner, Askeri Ataşelik yetkilileri Deniz Yarbay Fatih Bali, Muhabere Binbaşı Zafer Etik ve Hava Piyade Yüzbaşı Deniz Küçük ile diğer yetkililer katıldı.

Bakan Garibaşvili, yaptığı konuşmada Türkiye'nin, Gürcistan ordusuna 35 özel otobüs ile 12 zırhlı iş makinesini hibe ettiğini belirterek, "Bu, Türkiye ile Gürcistan arasındaki son derece başarılı iş birliğin güzel bir örneği." dedi.

Teslim alınan hibe paketinin değerinin 5 milyon dolar civarında olduğuna dikkati çeken Garibaşvili, "Ben, Türkiye'de resmi ziyarette bulunduğumda orada 20 milyon dolarlık hibe anlaşması daha yaptık. Söz konusu anlaşma da gelecek yıl yürürlüğe girecek." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Yazgan da konuşmasında, "Türkiye, Gürcistan'ın savunma imkanlarının artmasına ve NATO'yla entegrasyonuna somut destek vermekte." ifadesini kullandı.

Yazgan, Gürcistan ordusunun, NATO standartlarına uyumunun artırılması için gelecekte de bu ülke ile ikili iş birliğini sürdüreceklerini dile getirdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan basını yazdı! 'Türkiye, Türkçe konuşacak 10 bin kişilik ordu kuruyor'
Dünya

Yunan basını yazdı! 'Türkiye, Türkçe konuşacak 10 bin kişilik ordu kuruyor'

Yunan medyası son dönemde Türkiye'nin Afrika'daki hamlelerini kaleme alıyor. Son olarak yapılan analizde, Türkiye'nin Somali ordusuna verdiğ..
Muhsin Fahrizade suikaste uğradı! İran'dan gündemi altüst edecek suikast gelişmesi
Dünya

Muhsin Fahrizade suikaste uğradı! İran'dan gündemi altüst edecek suikast gelişmesi

İran'ın nükleer programını yöneten Muhsin Fahrizade'nin suikasta uğradığı öne sürülüyor. Yaşanan gelişme sonrası Devrim Muhafızları'ndan açı..
Başkan Erdoğan’dan Kanal İstanbul açıklaması
Gündem

Başkan Erdoğan’dan Kanal İstanbul açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay