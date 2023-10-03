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Gündem Türkiye artık buna son vermeli! Cihat Yaycı Paşa'dan skandal rapor için çağrı
Gündem

Türkiye artık buna son vermeli! Cihat Yaycı Paşa'dan skandal rapor için çağrı

Yeniakit Publisher
2023-10-03 16:34:00 - 2023-10-03 17:09:08

Cihat Yaycı Paşa, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 2022 Yılı Türkiye Raporu'nu değerlendirdi.

Rapor için "skandal" yorumunda bulunan Cihat Yaycı Paşa, "Yunanistan'ın hukuksuzlukları için Lahey'e gidilmesi tavsiye edilmiyor. Yunanistan'ın tezi burada aynen yazılmış. Bu rapor Yunan-Rum kaleminden hazırlanmış bir rapor görünümündedir. Bu rapor Anadolu'yu Yunanistan sınırlarına katma amacı taşıyanların amacına uygun yazılmıştır." dedi.

Yaycı Paşa, rapora ilişkin yorumunda, "Adalar denizinin yaklaşık yüzde 80'i Yunanistan'ın kara suları olacak. Bu kabul edilebilir bir şey değildir." mesajı verdi.

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