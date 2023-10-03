Türkiye artık buna son vermeli! Cihat Yaycı Paşa'dan skandal rapor için çağrı

Rapor için "skandal" yorumunda bulunan Cihat Yaycı Paşa, "Yunanistan'ın hukuksuzlukları için Lahey'e gidilmesi tavsiye edilmiyor. Yunanistan'ın tezi burada aynen yazılmış. Bu rapor Yunan-Rum kaleminden hazırlanmış bir rapor görünümündedir. Bu rapor Anadolu'yu Yunanistan sınırlarına katma amacı taşıyanların amacına uygun yazılmıştır." dedi.

Yaycı Paşa, rapora ilişkin yorumunda, "Adalar denizinin yaklaşık yüzde 80'i Yunanistan'ın kara suları olacak. Bu kabul edilebilir bir şey değildir." mesajı verdi.

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