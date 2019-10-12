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Türkiye’den Arap Birliği’nin skandal bildirisine ilk tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Barış Pınarı Harekatı’na karşı Arap Birliği’nin yayınladığı kabul edilemez bildiriyi kınayan bir açıklamada bulundu.

12 Ekim 2019 Cumartesi 18:16
Türkiye’den Arap Birliği’nin skandal bildirisine ilk tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İngilizce olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün yayımladığı bildiride ülkemizin Suriye’nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunu ‘işgal’ olarak tanımlayan Arap Birliği’ni en sert biçimde kınıyorum.

Türkiye’nin Filistin halkının haklarını savunmasından, Kudüs’ün işgalcilere peşkeş çekilmesine itiraz etmesinden, darbelere, cinayetlere ya da Yemen’de masum insanların bombalanması gibi olaylara karşı durmasından rahatsız olanların Arap dünyasını temsil etmediğini çok iyi biliyoruz.

Nüfusunun büyük çoğunluğu Araplardan oluşan bir bölgenin PKK terör örgütü tarafından işgal edilmesinden, masum Arap sivillerin yurtlarından sürülmesinden, Arap köylerinin yerle bir edilmesinden hiçbir rahatsızlık duymayanların, terörle mücadelemizden duyduğu rahatsızlık bizim için ancak bir gurur vesilesi olabilir."

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 18:16
  1. Arap Birliği
  2. Fahrettin Altun
  3. PKK

YORUM YAZ

  • özkanözkan49 dk önce
    Büyük ...lerbirligi!!!
  • Sen sen***Ben benSen sen***Ben ben54 dk önce
    Bizim Türk milleti ve devleti olarak hiç bir vakit Arap milleti ile bir sorunumuz olmamıştır. Lakin idarecileri ise tam bir SATILMIŞLIK içindeler. 
  • SınırsızSınırsız59 dk önce
    Kardeşim şu bir gerçek Filistin Katar ve Yemen bu bildiriye imza attı mı atmadı mı
  • Bay BBay B1 sa önce
    Bunlar ...........sız Yüce yaradan bunları ................
  • SadeddinSadeddin1 sa önce
    Namusunu batılılara kiralayanların Türkiye'yi kınamaları çok komik

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