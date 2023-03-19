Türkiye’den Antarktika’da bilim diplomasisi! Şu anki durumu: Türk bilim insanları seferi tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 7'nci Ulusal Antarktika Bilim Seferi başarıyla sona erdi. 34 gün süren seferde 13 farklı kurumdan 19 Türk araştırmacı dünyanın en soğuk kıtasında araştırmalar gerçekleştirdi. Peki Antarktika'dan elde edilen veriler neler?

Dünyanın en soğuk kıtasına gittiler. Türk bilim insanları 34 günlük seferin ardından Türkiye’ye geri döndü. 7'nci Ulusal Antarktika Bilim Seferi başarıyla tamamlandı.

Araştırma ekibinin lideri Özgün Oktar CNN TÜRK'e konuştu.

19 Türk araştırmacı bu bilim seferinde yer aldı. Araştırma ekibinin lideri Özgün Oktar bölgedeki çalışmaları CNN TÜRK canlı yayınında anlattı. Oktar şu ifadeleri kullandı: “Dünyanın farklı bölgelerinde iklimin farklı tepkiler verdiğini görüyoruz. Antarktika yarımadasında bulunduğu dönemde biz bu iklim değişikliği etkilerini deniz buzu ve buzullarda çok doğrudan gözlemledik. Son 7 seferdir aynı bölgelerde çalışmalar yürütüyoruz ve 7 yıl içerisinde de çalıştığımız bölgelerdeki özellikle deniz buzulundaki azalmanın hızlandığını görebiliyoruz. Deniz ortamında kıyılarda bulunan ilaç sanayisine kazandırılarak kanser ve alzheimer gibi hastalıların tedavisinde kullanılması gibi çalışmalarımız oldu. Örneklerini gerçekleştirdik. Bu örneklemelerin sonuçlarını birkaç yıl içerisinde görmeyi planlıyoruz.”

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