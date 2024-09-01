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Dünya Türkiye’den aldığı İHA’lar savaşın seyrini değiştiriyor! Ukrayna Rusya’yı ateşe verdi!
Dünya

Türkiye’den aldığı İHA’lar savaşın seyrini değiştiriyor! Ukrayna Rusya’yı ateşe verdi!

Yeniakit Publisher
2024-09-01 19:19:00 -
Türkiye’den aldığı İHA’lar savaşın seyrini değiştiriyor! Ukrayna Rusya’yı ateşe verdi!

Türkiye’de üretilen yerli ve milli İHA/SİHA’lar dünyayı kendine hayran bırakırken, Ukrayna Türkiye’den aldığı İHA’larla Rusya’ya karşılık vermeye devam ediyor. İnsansız hava araçlarının çok etkili olduğu Ukrayna-Rusya savaşında son olarak Ukrayna'nın Rusya'ya gece boyunca düzenlediği İHA saldırılarılarının ardından, Rusya'daki iki enerji tesisinde yangın çıktı.

Ukrayna’nın insansız hava aracı ile düzenlediği saldırı sonrası Rusya'nın Tver bölgesindeki Konakovo Elektrik Santrali'nde yangın çıktığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 158'den fazla Ukrayna yapımı İHA, başkent Moskova da dahil olmak üzere ülkenin 15 bölgesini hedef aldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya 120 kilometre uzaklıktaki Tver bölgesinde, Konakovo Elektrik Santrali yakınlarında şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Rus ordusu, söz konusu İHA'ların ele geçirilerek imha edildiğini duyurdu.

Yetkililer, Moskova bölgesindeki Kaşira Elektrik Santrali'ne insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunulduğunu, ancak herhangi bir yangın, hasar veya can kaybının yaşanmadığını söyledi.

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