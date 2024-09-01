Türkiye’den aldığı İHA’lar savaşın seyrini değiştiriyor! Ukrayna Rusya’yı ateşe verdi!

Ukrayna’nın insansız hava aracı ile düzenlediği saldırı sonrası Rusya'nın Tver bölgesindeki Konakovo Elektrik Santrali'nde yangın çıktığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 158'den fazla Ukrayna yapımı İHA, başkent Moskova da dahil olmak üzere ülkenin 15 bölgesini hedef aldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya 120 kilometre uzaklıktaki Tver bölgesinde, Konakovo Elektrik Santrali yakınlarında şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Rus ordusu, söz konusu İHA'ların ele geçirilerek imha edildiğini duyurdu.

Yetkililer, Moskova bölgesindeki Kaşira Elektrik Santrali'ne insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunulduğunu, ancak herhangi bir yangın, hasar veya can kaybının yaşanmadığını söyledi.