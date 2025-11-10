  • İSTANBUL
Türkiye'den acı harekat! 10 Yaşındaki Menaf'ın Cansız Bedeni İçin Türk Ekipler Seferber Oldu!
Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Barış Pınarı Harekatı bölgesi, Suriye'nin Rakka iline bağlı Tel Abyad ilçesinden yürek yakan bir kayıp haberiyle sarsıldı. Hamam Türkmen köyünde yaşayan 10 yaşındaki Menaf el-Halef, serinlemek amacıyla girdiği El-Belih Nehri'nin azgın sularında kayboldu.

Ailesini ve tüm bölge halkını yasa boğan olay, çocuğun nehirde boğulduğu şüphesiyle acil bir arama kurtarma operasyonunu başlattı. Minik Menaf'ın cansız bedenine ulaşabilmek için Türkiye Cumhuriyeti, derhal harekete geçti.

 

Suriye'deki bu üzücü olay için Türkiye'den özel olarak sevk edilen itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, hızla bölgeye intikal etti. Türk ekipleri, El-Belih Nehri boyunca titiz ve umut dolu bir arama çalışması başlattı.

2019 yılındaki Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, şimdi de 10 yaşındaki bir çocuğun dramıyla sarsılıyor. Türk ekiplerinin çabaları, Menaf'ın ailesine son bir teselli vermek için devam ediyor.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılmıştı.

Boşuna ‘dikili ağacınız yok’ demiyoruz! CHP’li ‘Şırınga Özlem’ fena rezil oldu
Gündem

Boşuna ‘dikili ağacınız yok’ demiyoruz! CHP’li ‘Şırınga Özlem’ fena rezil oldu

Gazeteci Özlem Gürses, yayımladığı videoda gözyaşlarını tutamayarak “Hayalini kurduğumuz ülkeyi kuramadık, iyi bir lider çıkaramadık” sözler..
Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!
Dünya

Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!

Saddam Hüseyin'in idam cezasını infaz eden komitenin baş yargıcı Münir Haddad, bu sabah Bağdat'ta uğradığı suikast girişiminden yara almadan..
Can Ataklı'dan Gündem Sarsacak CHP İddiası: "20 Gün İçinde Öyle Bir Şey Olacak ki, 'Keşke Butlan Olsaydı' Diyecekler"
Gündem

Can Ataklı'dan Gündem Sarsacak CHP İddiası: "20 Gün İçinde Öyle Bir Şey Olacak ki, 'Keşke Butlan Olsaydı' Diyecekler"

Gazeteci Can Ataklı, CHP'de uzun yıllar siyaset yapmış üst düzey bir kaynağına dayandırdığı iddiasıyla siyaset kulislerini hareketlendirdi. ..
