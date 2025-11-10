Türkiye’den acı harekat! 10 Yaşındaki Menaf'ın Cansız Bedeni İçin Türk Ekipler Seferber Oldu!

Ailesini ve tüm bölge halkını yasa boğan olay, çocuğun nehirde boğulduğu şüphesiyle acil bir arama kurtarma operasyonunu başlattı. Minik Menaf'ın cansız bedenine ulaşabilmek için Türkiye Cumhuriyeti, derhal harekete geçti.

Suriye'deki bu üzücü olay için Türkiye'den özel olarak sevk edilen itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, hızla bölgeye intikal etti. Türk ekipleri, El-Belih Nehri boyunca titiz ve umut dolu bir arama çalışması başlattı.

2019 yılındaki Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, şimdi de 10 yaşındaki bir çocuğun dramıyla sarsılıyor. Türk ekiplerinin çabaları, Menaf'ın ailesine son bir teselli vermek için devam ediyor.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılmıştı.