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Türkiye'den ABD'ye Venezuela tepkisi: Maduro Hükümeti'ni...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 28 Mart Günü ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'LiveatState' başlıklı sosyal medya programına konuk olan ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams’ın Türkiye ile ilgili ifadeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

29 Mart 2019 Cuma 23:57
Türkiye'den ABD'ye Venezuela tepkisi: Maduro Hükümeti'ni...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin  Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ın Türkiye ile ilgili ifadelerini esefle  karşıladığını bildirdi. 

Aksoy, 28 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanlığının "LiveatState" başlıklı  sosyal medya programına konuk olan ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott  Abrams'ın Türkiye'ye ilişkin ifadeleri hakkında Bakanlığa yöneltilen bir soruya  yazılı yanıt verdi.

Aksoy, ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Abrams'ın Venezuela ile  ilişkisi bağlamında Türkiye hakkında sarf ettiği sözleri esefle karşıladığını  belirterek, "Türkiye,  birçok ülke gibi Venezuela'da seçimle iş başına  gelmiş  olan Maduro hükümetini, uluslararası hukuka uygun ve BM'de temsil edildiği şekilde ülkenin meşru yönetimi olarak tanımaktadır." ifadesini kullandı.

Aksoy, Türkiye'nin dış müdahaleler ve demokratik olmayan yöntemlerle  ülkelerin meşru yönetimlerinin değiştirilmesi teşebbüslerine karşı olduğunu  vurgulayarak, "Türkiye, Venezuela ile ticaretini uluslararası ticaret kurallarına  uygun ve şeffaf şekilde yürütmektedir. Türkiye, iş birliği ortağı olarak gördüğü  tüm Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerini  karşılıklı saygı, dostluk ve çıkar  temelinde  sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Abrams, katıldığı LiveatState programında, Venezuela konusunda  Türkiye'den istedikleri iş birliğini göremediklerini, Türkiye'nin Maduro  yönetimine destek olarak hem Venezuela'da hem de Latin Amerika'da kendi  pozisyonunu zayıflattığını iddia etmişti.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 23:57
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  3. Hami Aksoy
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  5. ABD Dışişleri Bakanlığı
  6. Elliott Abrams

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