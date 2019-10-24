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Türkiye’den ABD’ye tepki: Endişe duyuyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, DSG'li terörist Mazlum Kobani'nin ABD tarafından davet edilmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

24 Ekim 2019 Perşembe 17:32
Türkiye’den ABD’ye tepki: Endişe duyuyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kamuoyunda 'Mazlum Kobani' olarak bilinen DSG'li Ferhat Abdi Şahin'in ABD'ye davet edilmesine tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık teşekkür ettiği Mazlum Kobani'nin senatörler tarafından ABD'ye davet edilmesini eleştirdi.

Şahin'in davet edilmesinden dolayı endişe duyduklarını belirten Altun şu ifadeleri kullandı:

"ABD'li bazı yetkililer ve politikacıların Mazlum olarak da bilinen Ferhat Abdi Şahin'e, meşru bir siyasi figür gibi davranmalarından derin endişe duyuyoruz. Şahin, ABD ve diğerlerinin terör örgütü olarak gördüğü PKK'nın üst düzey sorumlusu ve kanun kaçağı. Şahin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyor."

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 17:32
  1. Mazlum Kobani
  2. ABD

YORUM YAZ

  • RecepRecep14 sa önce
    A.B.D Allah belanı versin inşallah.Kendi b.okunda boğulasın Hemi.
  • selim ustaselim usta14 sa önce
    ABD teröristle yataga girdi bir kere
  • can ugurcan ugur15 sa önce
    ABD DE İÇ SİYASET KAYNIYOR. ALMANYA BELÇİKA HOLLANDA AVUSTURYA PKK LILARA TESLİM OLMUŞ. FRANSA SARI YELEKİLERİN GAZABINDA.. EVET ENDİŞELİYİZ...KAPILARI AÇTIĞIMIZDA ÇÖKECEK BİR AB VAR..EVET ENDİŞELİYİZ..

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